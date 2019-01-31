2019-01-31T17:37:49+03:00
Происшествия

Адвоката из Балакова осудили за требование денег от подзащитного

Теперь он сам выплатит штраф
Екатерина Семенова
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Балаковского адвоката оштрафовали за мошенничествоБалаковского адвоката оштрафовали за мошенничествоФото: Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор адвокату Александру Афонину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его признали виновным в покушении на мошенничество в крупном размере.

Во время расследования было установлено, что Афонин с марта по июль 2017 года представлял интересы жителя Балакова по уголовному делу. При этом адвокат требовал от подзащитного 30 тыс. рублей. Якобы эти средства он собирался передать сотрудникам полиции в качестве взяток за прекращение уголовного дела.

Житель Балакова рассказал о требованиях адвоката в правоохранительные органы. 3 июля 2017 года после передачи денег сотрудники СКР и УФСБ провели спецоперацию и задержали адвоката.

Суд приговорил его к штрафу 200 тыс. рублей и на два года лишил прав заниматься адвокатской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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