2019-01-31T17:10:36+03:00
Общество

Панков: Телефонные террористы пытаются помешать нашей стране

Депутат Госдумы напомнил об уголовной ответственности за телефонный терроризм
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Снова по Саратову прошла волна анонимных звонков о минировании. До этого были сообщения в городах Сибири, Дальнего Востока, в Пензе. Сегодня уже Петербург и Ленобласть, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Телефонные террористы пытаются повторить сценарий 2017 года. Чтобы запугать, вызвать панику среди людей. Помешать нашей стране добиться важных политических и экономических целей.

Напомню, в этом созыве Госдумой вдвое увеличен максимальный срок наказания за телефонный терроризм. До 10 лет лишения свободы. Инициатива была внесена спикером Володиным и главами профильных комитетов. И приняты решения, которые помогут вычислять владельцев номеров, с которых поступали угрозы. Считаю, важная поддержка в работе правоохранителей, — заявил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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