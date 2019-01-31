2019-01-31T16:46:48+03:00
Общество

Полпред Комаров: Ситуация с уборкой снега в Саратовской области остается напряженной

Он также напомнил о предстоящем паводке
Екатерина Семенова
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Игорь Комаров провел совещание по вопросам уборки снегаИгорь Комаров провел совещание по вопросам уборки снега
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В Саратове полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание по вопросам уборки снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, участие в совещании приняли также губернатор Валерий Радаев, вице-губернатор Игорь Пивоваров, министры строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин, дорожного хозяйства Николай Чуриков, начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов, начальник УГИБДД по Саратовской области Павел Свиридов, главный федеральный инспектор по региону Марина Алешина, глава Саратова Михаил Исаев.

- Ситуация резонансная, проблемные вопросы широко обсуждаются в СМИ. Несмотря на помощь от Минобороны РФ и МЧС положение дел в регионе остается напряженным. Обсуждается покупка дополнительной техники. Впереди еще февраль и март, которые известны своей переменчивой погодой. Сейчас — не последние снегопады, и весной возможен паводок, — отметил Игорь Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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