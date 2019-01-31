Специалисты ООО «КВС» в январе закрыли более 50 колодцев

СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-31T16:32:47+03:00

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Повышение безопасности эксплуатации зданий и сооружений системы водоснабжения и водоотведения — одно из важнейших направлений реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В ведении компании находится порядка 40 тыс. колодцев, требующих проведения системной работы по выявлению нарушений в их содержании.

Специалисты компании ежедневно осуществляют осмотр водопроводных и канализационных сетей. В случае выявления открытых или разрушенных колодцев, производят замену изношенных и треснувших крышек. За первый месяц 2019 года специалистами закрыто или отремонтировано более 50 опасных объектов. Если коммуникации не находятся на балансе ООО «КВС», информация передается их предположительным владельцам либо в ЕДДС.

Также компания продолжает акцию «Закрой люк — спаси ребенка». Если вы стали свидетелем кражи люков, обнаружили открытый или разрушенный колодец, сообщайте по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы: (8452) 24-65-24. Важно, чтобы заявка содержала точную информацию о расположении опасного объекта, что существенно упростит процесс его поиска и обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU