В Саратове прокуратура потребовала закрыть три сайта для уклонистов

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-31T16:14:39+03:00

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Прокуратура Волжского района Саратова во время проверки в интернете выявила три сайта, которые предлагали купить военный билет без прохождения службы.

- Указанные действия владельцев ресурсов подрывают авторитет вооруженных сил России и негативно влияют на патриотизм будущих призывников. К тому же это уголовно или административно наказуемо, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Прокурор направил в суд административный иск о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной. Суд удовлетворил требования, их исполнение контролирует надзорное ведомство Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU