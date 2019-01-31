В Саратове прокуратура потребовала закрыть три сайта для уклонистов
Прокуратура Волжского района Саратова во время проверки в интернете выявила три сайта, которые предлагали купить военный билет без прохождения службы.
- Указанные действия владельцев ресурсов подрывают авторитет вооруженных сил России и негативно влияют на патриотизм будущих призывников. К тому же это уголовно или административно наказуемо, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Прокурор направил в суд административный иск о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной. Суд удовлетворил требования, их исполнение контролирует надзорное ведомство Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU