Губернатор рассказал полпреду, что в Саратове есть сбои в передвижении

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-31T16:25:43+03:00

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Рассказу об уборке снега в регионе посвятил немало времени губернатор Валерий Радаев на встрече с полпредом в ПФО Игорем Комаровым 30 января. Двухсторонняя встреча прошла в правительстве области после окончания визита в Энгельс.

- Сильные осадки на территории области идут с декабря, в январе выпало более 131 мм — 178% от годовой нормы. Сложная обстановка остается в Саратове. Эти осадки дали негатив в отношении жителей к работе общественного транспорта, потому что есть сбои в передвижении. Все силы и ресурсы направлены на расчистку магистралей, чтобы обеспечить движение транспорта, в первую очередь общественного. Большая работа ведется по вывозу снега из областного центра и других муниципалитетов, чтобы избежать подтоплений весной. Также продолжается расчистка дорог к населенным пунктам в ряде районов, которые отрезаны от основных трасс. Для этого мобилизовали тяжелую технику, работы ведутся круглосуточно. Задача — обеспечить проезд, дойти до самых отдаленных и немногочисленных сел, — цитирует губернатора пресс-служба.

Радаев также поблагодарил полпреда за оказанную поддержку в вопросах ликвидации последствий снегопада.

Кроме того, губернатор рассказал полпреду Комарову, что третий год область не увеличивает банковские заимствования, а в прошлом году госдолг сокращен на 2,4 млрд рублей. Промышленность стабильно работает, рост индекса промышленного производства составил 102%. В 2018 году сдали десять объектов долевого строительства, заселив 600 человек. Открыли 3,85 тыс. школьных мест. А за счет школ и детских садов — создали 650 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU