Из ТЦ в Саратове украли три акустические системы
Полицейские задержали 20-летнего парня
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В Кировском районе Саратова полицейские задержали вчера, 30 января, вора, который украл из ТЦ «Триумф Молл» аудиотехнику.
- В 15:01 22 января обратился 46-летний сотрудник отдела безопасности и рассказал, что в период с 23 декабря 2018 до 15 января 2019 неизвестные украли из магазина три акустические системы JBL по 7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Общий ущерб составил 21 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и нашли подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный парень. Ранее он не привлекался.
ИСТОЧНИК KP.RU