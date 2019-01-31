В Саратове начата проверка отравления газом матери и двух детей
Женщину с сыном и дочерью вовремя успели госпитализировать
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В Ленинском районе Саратова начата проверка отравления газом женщины с двумя детьми.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, решение будет принято после установления всех обстоятельств произошедшего.
Вечером 30 января 30-летняя женщина с девятилетним сыном и семимесячной дочерью находилась у себя дома на улице Тверская. У нее и ребенка внезапно ухудшилось самочувствие, поэтому она вызвала «скорую помощь».
Медики госпитализировали женщину и двух детей. В больнице предварительно диагностировали, что они отравились угарным газом.
Пострадавшим была оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU