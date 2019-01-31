Полпред Комаров пообещал поддержку робототехникам школы в Энгельсе
Во время посещения Школы нового века в Энгельсе Саратовской области полпреду президента в ПФО Игорь Комарову показали компьютерный класс.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», один из учеников продемонстрировал небольшого робота, которого он собрал из специального конструктора.
Мальчик рассказал, за счет чего управляется и движется машина. Полпред отметил, что это очень важное направление в образовании и сейчас проводятся серьезные соревнования по робототехнике.
- В них вам надо непременно участвовать. Если нужно, обращайтесь, окажем поддержку, — сказал Комаров преподавателю.
Игорь Комаров пообщался с юными робототехниками.
ИСТОЧНИК KP.RU