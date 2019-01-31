Полпред Комаров пообещал поддержку робототехникам школы в Энгельсе

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-31T15:34:29+03:00

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Во время посещения Школы нового века в Энгельсе Саратовской области полпреду президента в ПФО Игорь Комарову показали компьютерный класс.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», один из учеников продемонстрировал небольшого робота, которого он собрал из специального конструктора.

Мальчик рассказал, за счет чего управляется и движется машина. Полпред отметил, что это очень важное направление в образовании и сейчас проводятся серьезные соревнования по робототехнике.

- В них вам надо непременно участвовать. Если нужно, обращайтесь, окажем поддержку, — сказал Комаров преподавателю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689293" frameborder="0"></iframe> Игорь Комаров пообщался с юными робототехниками.

ИСТОЧНИК KP.RU