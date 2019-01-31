Саратовчанка на турбазе побила росгвардейца и получила за это срок
Второго она публично обматерила
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В Энгельсе осудили 26-летнюю жительницу Саратова. Ее признали виновной избиении росгвардейца и публичном оскорблении его напарника.
- В ночь с 7 на 8 июля пьяная женщина отдыхала на турбазе в Энгельсе и нарушала общественный порядок. Администрация заведения вызвала Росгвардию. Когда они прибыли и попросили даму успокоиться, она побила одного из них руками и ногами, а второго обматерила в присутствии отдыхающих, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Злоумышленница не признала свою вину, но ее все равно оштрафовали на 25 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU