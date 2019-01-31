Улица Чернышевского перекрыта ДТП с троллейбусом
ГИБДД заворачивает автомобилистов в объезд
Чернышевского встала из-за ДТПФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:
На пересечении улицы Чернышевского и Князевского взвоза в Саратове столкнулись троллейбус и легковушка.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в аварию попали троллейбус маршрута №4 и автомобиль Kia. При этом иномарка зацепила еще одну машину — Skoda.
ДТП привело к серьезной пробке по улице Чернышевского в сторону Московской — перекрыты все полосы. Встали также троллейбусы №№4 и 2А.
.Фото: Александр Уриевский
Инспекторы ГИБДД на пересечении с Октябрьской вручную заворачивают автомобили в объезд.
.Фото: Александр Уриевский
Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU