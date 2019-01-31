Улица Чернышевского перекрыта ДТП с троллейбусом

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-31T15:40:10+03:00

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На пересечении улицы Чернышевского и Князевского взвоза в Саратове столкнулись троллейбус и легковушка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в аварию попали троллейбус маршрута №4 и автомобиль Kia. При этом иномарка зацепила еще одну машину — Skoda.

ДТП привело к серьезной пробке по улице Чернышевского в сторону Московской — перекрыты все полосы. Встали также троллейбусы №№4 и 2А.

Инспекторы ГИБДД на пересечении с Октябрьской вручную заворачивают автомобили в объезд.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU