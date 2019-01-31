В Балакове две женщины погибли после ДТП с «КамАЗом»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-31T14:30:57+03:00

Легковушку выкинуло на встречную полосу под большегруз

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В Балаковском районе сегодня днем, 31 января, столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ».

- ДТП случилось на трассе в районе села Маянга. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и автомобиль выкинуло на встречку прямо под грузовик, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В результате инцидента погибли две пассажирки «Лады» — 54 и 76-летняя женщины. Шофер 65 лет госпитализирован.

Тела погибших достали из салона спасатели Балаковской ПСС.

Мужчина за рулем грузовика не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU