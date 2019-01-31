В Балакове две женщины погибли после ДТП с «КамАЗом»
Легковушку выкинуло на встречную полосу под большегруз
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В Балаковском районе сегодня днем, 31 января, столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ».
- ДТП случилось на трассе в районе села Маянга. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и автомобиль выкинуло на встречку прямо под грузовик, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В результате инцидента погибли две пассажирки «Лады» — 54 и 76-летняя женщины. Шофер 65 лет госпитализирован.
Тела погибших достали из салона спасатели Балаковской ПСС.
Мужчина за рулем грузовика не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU