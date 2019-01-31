Семи улицам в центре Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-31T14:10:08+03:00

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В Саратове сегодня, 31 января, отключили холодную воду улицам в центре Саратова.

- Ориентировочно до полуночи изменены параметры водоснабжения абонентам улицы Степана Разина от Московской до Рабочей, Аткарская от Кутякова до Рабочей, Рабочая от Степана Разина до Вокзальной, Большая Казачья и Московская от Степана Разина до Аткарской, Слонова от Университетской до Аткарской, Университетская №№33 и 31/45, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отмечается, что такие меры пришлось принять из-за ремонта водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU