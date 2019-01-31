2019-01-31T14:11:14+03:00
Общество

Из Саратова вывезли 654 тыс. кубометров снега

За сутки с улиц убрали 22 тыс. кубометров
Екатерина Семенова
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Из Саратова за декабрь и январь вывезли около 654 тыс. кубометров снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, за минувшие сутки вывезли 22 тыс. кубометров снега.

На улицах сегодня, 31 января, работают более 160 сотрудников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», а также около 350 машин спецтехники.

Роторы и грейдеры расширяют проезжую часть на улицах Азина, Аэропорт, Лесопильная, Ново-Астраханское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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