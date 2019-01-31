2019-01-31T13:29:00+03:00
Происшествия

Владельцы саратовского кафе украли газ на 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело [фото]
Екатерина Семенова
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Владельцы кафе пользовались ворованным газомВладельцы кафе пользовались ворованным газом
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В Саратове выявлены похитители газа.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, была проведена спецоперация, по итогам которой возбуждены уголовные дела.

Рейд провели сотрудники полиции совместно с УФСБ. Они выявили, что в газопровод незаконно врезались собственники кафе.

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Как оказалось, заведение общепита, расположенное в нежилом здании Заводского района Саратова, подключилось к газопроводу и похитило голубого топлива на 2 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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