Владельцы саратовского кафе украли газ на 2 млн рублей
Возбуждено уголовное дело [фото]
Владельцы кафе пользовались ворованным газом
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В Саратове выявлены похитители газа.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, была проведена спецоперация, по итогам которой возбуждены уголовные дела.
Рейд провели сотрудники полиции совместно с УФСБ. Они выявили, что в газопровод незаконно врезались собственники кафе.
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Как оказалось, заведение общепита, расположенное в нежилом здании Заводского района Саратова, подключилось к газопроводу и похитило голубого топлива на 2 млн рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU