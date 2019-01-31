2019-01-31T12:41:21+03:00
Происшествия

В Курдюме горел потолок трехкомнатной квартиры

Тушить пожар выезжали пять человек на одной машине
Ольга Муравлёва
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В Татищевском районе сегодня ночью, 31 января, поступил сигнал о возгорании трехкомнатной квартиры в двухквартирном доме.

- Вызов на пульт «01» пришел в 03:17. Горело потолочное перекрытие на площади 1 кв. м в поселке Курдюм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Тушить пожар выезжали пять человек на одной машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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