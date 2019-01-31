Две медработницы в Саратове подделали рецепты на психотропные вещества
Одна из них оформляла бумаги на пациентов без их ведома
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В Саратове полицейские наркоконтроля выявили факт незаконного приобретения психотропных веществ двумя сотрудницами медучреждений города.
- Одна из гражданок оформила на пациентов без их ведома рецепты на психотропные вещества и передала бланки коллеге, чтобы она купила препараты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Вторая подозреваемая не имела допуска для работы с такими средствами и рецептами на них.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за подделку рецептов на наркотические вещества.
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ИСТОЧНИК KP.RU