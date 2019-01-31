В Энгельсе обрушилась крыша многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-31T11:53:37+03:00

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В Энгельсе вчера вечером, 30 января, обвалилась крыша над одним из подъездов многоквартирного дома №6 по улице Вишневая.

- ЧП случилось из-за большого слоя снега на крыше. Никто из людей не пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

В данном доме 22 квартиры. На общем собрании собственники жилья заключили договор с ООО «Управление домами». В перечень услуг компании, согласно договору, не входило обслуживание и ремонт крыши. Сами жильцы также не очистили с кровли скопившийся снег.

Сейчас сотрудники «Энгельс-Спаса» очищают кровлю, чтобы не было дальнейшего обрушения. Спецорганизация завтра, 1 февраля, начнет обследовать крышу. Ситуацию контролирует замглавы администрации ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Александр Рудченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU