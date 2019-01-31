Олег Афонин принял участие во Всероссийской конференции по поддержке одаренной молодежи

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-31T11:33:42+03:00

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И. о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю. А. Олег Афонин принял участие в работе III Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи», которая проходила 27-29 января в ОЦ «Сириус», Сочи.

Конференция проводится при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Совета при президенте РФ по науке и образованию и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.

В мероприятии также приняли участие ведущие управленцы образовательной, научной и научно-технологической сферы. В их числе — Татьяна Голикова и Андрей Фурсенко.

К традиционным темам поиска, развития и поддержки талантливых детей в этот раз добавились нацпроекты «Образование» и «Наука», а также социальные лифты в регионах — «Сириус» задумывался как механизм вертикальной мобильности одаренных детей.

Ключевой задачей стала взаимосвязь двух понятий «новой экономики» и «нового образования».

В рамках работы конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СГТУ имени Гагарина Ю. А. и Фондом «Талант и успех», которое расширит направления и технологию работы с талантливыми студентами и школьниками.

- Университет ориентирован на внедрение новых образовательных технологий и форматов работы с одаренными детьми. В рамках сотрудничества мы нацелены на сетевое взаимодействие, которое предполагает участие наших преподавателей в образовательных программах в качестве лекторов и руководителей программ, студенческие стажировки и дополнительные образовательные программы, тьюторское сопровождение студентов и многое другое. Впереди большая и очень интересная совместная работа с одаренными студентами и школьниками на благо Саратовской области, — отметил и. о. ректора СГТУ Олег Афонин.

ИСТОЧНИК KP.RU