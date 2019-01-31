Олег Афонин принял участие во Всероссийской конференции по поддержке одаренной молодежи
И. о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю. А. Олег Афонин принял участие в работе III Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи», которая проходила 27-29 января в ОЦ «Сириус», Сочи.
Конференция проводится при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Совета при президенте РФ по науке и образованию и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.
В мероприятии также приняли участие ведущие управленцы образовательной, научной и научно-технологической сферы. В их числе — Татьяна Голикова и Андрей Фурсенко.
К традиционным темам поиска, развития и поддержки талантливых детей в этот раз добавились нацпроекты «Образование» и «Наука», а также социальные лифты в регионах — «Сириус» задумывался как механизм вертикальной мобильности одаренных детей.
Ключевой задачей стала взаимосвязь двух понятий «новой экономики» и «нового образования».
В рамках работы конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СГТУ имени Гагарина Ю. А. и Фондом «Талант и успех», которое расширит направления и технологию работы с талантливыми студентами и школьниками.
- Университет ориентирован на внедрение новых образовательных технологий и форматов работы с одаренными детьми. В рамках сотрудничества мы нацелены на сетевое взаимодействие, которое предполагает участие наших преподавателей в образовательных программах в качестве лекторов и руководителей программ, студенческие стажировки и дополнительные образовательные программы, тьюторское сопровождение студентов и многое другое. Впереди большая и очень интересная совместная работа с одаренными студентами и школьниками на благо Саратовской области, — отметил и. о. ректора СГТУ Олег Афонин.
ИСТОЧНИК KP.RU