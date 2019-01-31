2019-01-31T11:33:42+03:00
Общество

Олег Афонин принял участие во Всероссийской конференции по поддержке одаренной молодежи

СГТУ ориентирован на внедрение новых образовательных технологий
Екатерина Семенова
Поделиться:
Олег Афонин принял участие во всероссийской конференции по поддержке одаренной молодежиОлег Афонин принял участие во всероссийской конференции по поддержке одаренной молодежи
Изменить размер текста:

И. о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю. А. Олег Афонин принял участие в работе III Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи», которая проходила 27-29 января в ОЦ «Сириус», Сочи.

Конференция проводится при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Совета при президенте РФ по науке и образованию и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.

В мероприятии также приняли участие ведущие управленцы образовательной, научной и научно-технологической сферы. В их числе — Татьяна Голикова и Андрей Фурсенко.

К традиционным темам поиска, развития и поддержки талантливых детей в этот раз добавились нацпроекты «Образование» и «Наука», а также социальные лифты в регионах — «Сириус» задумывался как механизм вертикальной мобильности одаренных детей.

Ключевой задачей стала взаимосвязь двух понятий «новой экономики» и «нового образования».

В рамках работы конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СГТУ имени Гагарина Ю. А. и Фондом «Талант и успех», которое расширит направления и технологию работы с талантливыми студентами и школьниками.

- Университет ориентирован на внедрение новых образовательных технологий и форматов работы с одаренными детьми. В рамках сотрудничества мы нацелены на сетевое взаимодействие, которое предполагает участие наших преподавателей в образовательных программах в качестве лекторов и руководителей программ, студенческие стажировки и дополнительные образовательные программы, тьюторское сопровождение студентов и многое другое. Впереди большая и очень интересная совместная работа с одаренными студентами и школьниками на благо Саратовской области, — отметил и. о. ректора СГТУ Олег Афонин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семи улицам в центре Саратова отключили воду
Из Саратова вывезли 654 тыс. кубометров снега
В Саратове Росгвардия задержала церковного вора
Игорю Комарову показали работу школьных карт в Школе нового века в Энгельсе
Владельцы саратовского кафе украли газ на 2 млн рублей
В Татищеве сгорела иномарка
Во время визита в Энгельс выяснилось, что новый полпред родился в Летном городке
Юлия Литневская поздравила блокадников с 75-й годовщиной освобождения Ленинграда
В Курдюме горел потолок трехкомнатной квартиры
Две медработницы в Саратове подделали рецепты на психотропные вещества
В Саратове четверо пожарных тушили мотор иномарки
Уволился замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области
В Энгельсе обрушилась крыша многоквартирного дома
На проспекте Строителей иномарка врезалась в пропускающую пешеходов «Газель»
Ольга Ткачева: Саратов может быть примером для других регионов