В Пенсионном фонде Саратова умер пенсионер

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-31T11:10:39+03:00

Ему внезапно стало плохо, он начал хрипеть и упал

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В Саратове вчера, 30 января, в отделении Пенсионного фонда по Ленинскому району на проспекте Строителей, 31 скончался пенсионер.

По словам очевидцев, мужчине на вид около 80 лет. Ему внезапно стало плохо, он начал хрипеть и упал. Прибывшая «скорая» констатировала смерть.

- По предварительным данным, мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями. Можно предположить, что это была острая сердечная недостаточность, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU