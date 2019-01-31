В Пенсионном фонде Саратова умер пенсионер
Ему внезапно стало плохо, он начал хрипеть и упал
Изменить размер текста:
В Саратове вчера, 30 января, в отделении Пенсионного фонда по Ленинскому району на проспекте Строителей, 31 скончался пенсионер.
По словам очевидцев, мужчине на вид около 80 лет. Ему внезапно стало плохо, он начал хрипеть и упал. Прибывшая «скорая» констатировала смерть.
- По предварительным данным, мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями. Можно предположить, что это была острая сердечная недостаточность, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU