2019-01-31T11:10:39+03:00
Происшествия

В Пенсионном фонде Саратова умер пенсионер

Ему внезапно стало плохо, он начал хрипеть и упал
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове вчера, 30 января, в отделении Пенсионного фонда по Ленинскому району на проспекте Строителей, 31 скончался пенсионер.

По словам очевидцев, мужчине на вид около 80 лет. Ему внезапно стало плохо, он начал хрипеть и упал. Прибывшая «скорая» констатировала смерть.

- По предварительным данным, мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями. Можно предположить, что это была острая сердечная недостаточность, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отключена вода на Университетской, Слонова и Разина
За 2018 год число пользователей портала Госуслуг возросло на 30%
В Саратовской области продолжают пробивать дорогу к селам Новоузенского района
В Энгельсе горело кафе «Чинар»
На дорогах Петровского района работы по расчистке ведутся круглосуточно
Администрация: Дорогу в поселок Цветочный посыпали противогололедной смесью
Директора картинга в Саратове оштрафовали за травму мальчика
Врач Тимур Савинов предложил более гибкий подход к карантинам в школах и больничным по уходу за детьми
В Балашове иномарка сбила женщину
В Заводском районе отключили воду до полуночи
В Аркадаке женщина избила полицейского деревянной щеткой
Под Саратовом мужчина умер под тюком сена
Рецидивист забрал золотое кольцо у знакомой и отказался возвращать
В Саратове стабильно повторяются пробки в десять баллов
В Саратове мать с маленькими детьми отравилась газом
Под Саратовом женщина разбудила знакомого и попала под статью
В столкновении автобуса с грузовиком пострадали две женщины и ребенок
В Духовницком водитель трижды попался на пьяной езде