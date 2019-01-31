2019-01-31T10:26:05+03:00
Общество

На дорогах Петровского района работы по расчистке ведутся круглосуточно

Проезд ко всем селам планируют обеспечить к 1 февраля
Екатерина Семенова
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В Петровском районе расчищают дорогу к селам.

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На сети муниципальных дорог Петровского района продолжаются работы по расчистке проезжей части.

Накануне, 30 января, спецтехника интенсивно освобождала от снега дорожные пути к населенным пунктам Куст, Григорьевка, Новые Бегучи, Липовка, Языковка, Камышинка.

В Петровском районе активно расчищают сельские дороги.

По информации районной администрации, ежедневно снег чистят на межмуниципальных направлениях с помощью 12–14 единиц техники, работы идут практически в круглосуточном режиме. До 1 февраля планируется привести в нормативное состояние автодороги до всех сел Петровского района.

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В Петровском районе расчищают дорогу к селам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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