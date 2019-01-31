В Саратовской области продолжают пробивать дорогу к селам Новоузенского района
В Новоузенском районе Саратовской области продолжается расчистка дорог к отдаленным селам.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе правительства области, в настоящее время в районе от мира отрезаны 35 населенных пунктов (всего по области — 43). На место выехал зампред правительства Роман Бусаргин.
За сутки силами министерства обороны РФ и дорожных организаций удалось пробиться к поселку Алгайский. Работу ведутся по направлению к поселкам Петропавловский и Узенный. Потом технику направят в Радищевское МО для расчистки пяти сел.
При этом уточняется, что с населением отрезанных населенных пунктов поддерживается связь, там имеются запасы продуктов и медикаментов.
ИСТОЧНИК KP.RU