Директора картинга в Саратове оштрафовали за травму мальчика

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-31T09:48:29+03:00

Она не соблюдала требования безопасности

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В Саратове оштрафовали бывшего директора ООО «Картинг-А» 29-летнюю Ольгу Климову. Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- В период с 30 июня 2016 по 10 марта 2018 года руководитель брала деньги с посетителей, но не обеспечила пожарную безопасность, а также требования госстандартов в пользовании картов. Из-за такой халатности пострадал девятилетний ребенок, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Во время аттракциона мальчику был причинен вред средней тяжести — у него обнаружился закрытый перелом костей правой голени.

Подсудимая возместила пострадавшему ущерб, признала свою вину. Суд наложил на нее штраф 70 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU