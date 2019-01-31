В Аркадаке женщина избила полицейского деревянной щеткой

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-31T08:55:30+03:00

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В Аркадаке осудили 45-летнюю местную жительницу Ольгу Кулагину. Ее признали виновной в избиении полицейского.

- Ночью 3 ноября 2018 года в дежурную часть поступило сообщение от женщины о противоправных действиях ее сожителя. Прибывшие стражи порядка увидели гражданку одну и пьяную. Во время беседы Ольга стала злиться и материться на правоохранителей, на это один из них сделал ей замечание. Тогда злоумышленница схватила деревянную щетку и ударила 38-летнего полицейского по голове, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Суд приговорил Кулагину к шести месяцам и десяти дням лишения свободы. Однако наказание она будет отбывать после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU