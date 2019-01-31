Под Саратовом мужчина умер под тюком сена
Он не смог дышать
Изменить размер текста:
В Ртищеве Саратовской области начата проверка по факту гибели мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла 28 января в одном из сел района.
По предварительной версии, 62-летний мужчина пришел к знакомому, чтобы покормить домашний скот. Когда он грузил сено на тележку, один из прессованных тюков упал на него.
В результате потерпевший погиб на месте. Причиной смерти, согласно экспертизе, стала механическая асфиксия от сдавливания груди и живота.
Начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU