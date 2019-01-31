2019-01-31T09:12:16+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина умер под тюком сена

Он не смог дышать
Екатерина Семенова
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В Ртищеве Саратовской области начата проверка по факту гибели мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла 28 января в одном из сел района.

По предварительной версии, 62-летний мужчина пришел к знакомому, чтобы покормить домашний скот. Когда он грузил сено на тележку, один из прессованных тюков упал на него.

В результате потерпевший погиб на месте. Причиной смерти, согласно экспертизе, стала механическая асфиксия от сдавливания груди и живота.

Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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