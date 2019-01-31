2019-01-31T09:11:37+03:00
Происшествия

Рецидивист забрал золотое кольцо у знакомой и отказался возвращать

Полиции удалось вернуть золотое кольцо женщине, которая отдала его собутыльнику
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В полицию Энгельса Саратовской области вечером 28 января обратилась 36-летняя женщина, которая лишилась золотого кольца.

Как рассказала пострадавшая, его забрал у нее знакомый во время совместного застолья с алкоголем. Возвращать «подарочек» мужчина отказался.

Многократно судимого за грабежи и кражи 29-летнего парня полиция задержала быстро. Кольцо изъято, а на похитителя заведено очередное для него уголовное дело..

ИСТОЧНИК KP.RU

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