Рецидивист забрал золотое кольцо у знакомой и отказался возвращать
Полиции удалось вернуть золотое кольцо женщине, которая отдала его собутыльнику
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В полицию Энгельса Саратовской области вечером 28 января обратилась 36-летняя женщина, которая лишилась золотого кольца.
Как рассказала пострадавшая, его забрал у нее знакомый во время совместного застолья с алкоголем. Возвращать «подарочек» мужчина отказался.
Многократно судимого за грабежи и кражи 29-летнего парня полиция задержала быстро. Кольцо изъято, а на похитителя заведено очередное для него уголовное дело..
ИСТОЧНИК KP.RU