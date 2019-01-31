2019-01-31T09:10:06+03:00
Происшествия

В Саратове стабильно повторяются пробки в десять баллов

Утром 31 января город стоит по нескольким направлениям и в центре
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Заторы утром 31 января в Саратове. Сервис Яндекс.ПробкиЗаторы утром 31 января в Саратове. Сервис Яндекс.Пробки
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В Саратове 31 января снова пробки по нескольким направлениям и в центре.

Около Комбайна и ТЦ «Оранжевый» транспорт практически не движется. Если в Ленинском районе сегодня обошлось без крупных заторов, то на выезде — проспект 50 лет Октября снова блокирован, стоит Навашина, заторы на выезде с Молочки по планерной и Бирюзова.

Гигантская пробка растянулась на Усть-Курдюмской в Юбилейном. Очень плотное движение почти на всем протяжении улиц Чернышевского, Рахова, Мичурина, Астраханская, Политехническая.

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал с восьми до девяти утра не менее 12 ДТП в городе, которые блокировали и так не слишком широкие дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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