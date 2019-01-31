В Саратове стабильно повторяются пробки в десять баллов
В Саратове 31 января снова пробки по нескольким направлениям и в центре.
Около Комбайна и ТЦ «Оранжевый» транспорт практически не движется. Если в Ленинском районе сегодня обошлось без крупных заторов, то на выезде — проспект 50 лет Октября снова блокирован, стоит Навашина, заторы на выезде с Молочки по планерной и Бирюзова.
Гигантская пробка растянулась на Усть-Курдюмской в Юбилейном. Очень плотное движение почти на всем протяжении улиц Чернышевского, Рахова, Мичурина, Астраханская, Политехническая.
Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал с восьми до девяти утра не менее 12 ДТП в городе, которые блокировали и так не слишком широкие дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU