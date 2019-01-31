Под Саратовом женщина разбудила знакомого и попала под статью
Гражданка проникла в дом без спроса
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Следователи из Аткарска Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Лысогорского района. Ее обвиняют в незаконном проникновении в жилище.
- Следствие считает, что ночью 16 декабря прошлого года через входную дверь сельчанка зашла в дом 42-летнего знакомого. Поводом для визита стало выяснение отношений. Мужчина проснулся от шума и попросил ее уйти, после этого граждане начали словесную перепалку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Скоро женщина ушла, а потерпевший сообщил о случившемся в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU