В столкновении автобуса с грузовиком пострадали две женщины и ребенок
Водитель не справился с управлением на снежной трассе и врезался в стоящий прицеп
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На трассе Тамбов — Ртищево — Саратов вечером 30 января случилось ДТП с участием автобуса.
Около 18:00 на 84 км автодороги в Ртищевском районе 50-летний водитель автобуса Sollers врезался в стоящий прицеп грузовика Volvo F16.
В результате ДТП двум пассажиркам 60 и 57 лет оказана медицинская помощь, 12-летнему мальчику также помогли на месте и назначили амбулаторное лечение.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU