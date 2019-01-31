В столкновении автобуса с грузовиком пострадали две женщины и ребенок

СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-31T08:05:34+03:00

Водитель не справился с управлением на снежной трассе и врезался в стоящий прицеп

Изменить размер текста: A A

На трассе Тамбов — Ртищево — Саратов вечером 30 января случилось ДТП с участием автобуса.

Около 18:00 на 84 км автодороги в Ртищевском районе 50-летний водитель автобуса Sollers врезался в стоящий прицеп грузовика Volvo F16.

В результате ДТП двум пассажиркам 60 и 57 лет оказана медицинская помощь, 12-летнему мальчику также помогли на месте и назначили амбулаторное лечение.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU