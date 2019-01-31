В Духовницком водитель трижды попался на пьяной езде
Мужчину отправили в колонию
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В Духовницком районе Саратовской области осудили 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в вождении в нетрезвом виде в третий раз.
- Утром 18 ноября 2018 года мужчина, будучи пьяным, ехал на ВАЗ-21065 по улице Чернышевского райцентра, а ранее — в 2017 и 2018 — его уже ловили за тем же занятием, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Гражданина приговорили к пяти месяцам колонии-поселения и запретили два года и семь месяцев заниматься деятельностью, связанной с вождением.
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ИСТОЧНИК KP.RU