Несколько улиц в Саратове перекроют для вывоза снега

СЕГОДНЯ 20:44 2019-01-30T20:44:29+03:00

Работать всю ночб будут 19 звеньев уборочной техники

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В ночь с 30 на 31 января в Саратове на расчистку улиц от снега выйдет около 350 муниципальных и привлеченных спецмашин.

Работать будут 19 звеньев, состоящих из самосвалов, фронтальных погрузчиков и рабочих по благоустройству. Чистить станут улицы Радищева, Соколовая, Мясницкая, Аэропорт, Вольская, Симбирская, Б. Казачья, Московская, М. Горького, Измайлова.

Расширение проезжей части ротором и грейдером будет проводиться на улицах Аэропорт, Симбирская, Навашина, Университетская, Алексеевская, Аллейная, Зерновая, Тархова, Антонова, Московское шоссе, Шехурдина, Б.Горная, Соколовая, Соколовогорская.

На некоторых участках будет ограничено движение автотранспорта, а именно:

- Радищева (от Б. Горной до Соколовой);

- Симбирская;

- Вольская (от Соколовой до Московской);

- Б. Казачья (от Вольской до М. Горького);

- Московская (от Чернышевского до Лермонтова).

ИСТОЧНИК KP.RU