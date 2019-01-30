2019-01-30T20:44:29+03:00
Общество

Несколько улиц в Саратове перекроют для вывоза снега

Работать всю ночб будут 19 звеньев уборочной техники
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 30 на 31 января в Саратове на расчистку улиц от снега выйдет около 350 муниципальных и привлеченных спецмашин.

Работать будут 19 звеньев, состоящих из самосвалов, фронтальных погрузчиков и рабочих по благоустройству. Чистить станут улицы Радищева, Соколовая, Мясницкая, Аэропорт, Вольская, Симбирская, Б. Казачья, Московская, М. Горького, Измайлова.

Расширение проезжей части ротором и грейдером будет проводиться на улицах Аэропорт, Симбирская, Навашина, Университетская, Алексеевская, Аллейная, Зерновая, Тархова, Антонова, Московское шоссе, Шехурдина, Б.Горная, Соколовая, Соколовогорская.

На некоторых участках будет ограничено движение автотранспорта, а именно:

- Радищева (от Б. Горной до Соколовой);

- Симбирская;

- Вольская (от Соколовой до Московской);

- Б. Казачья (от Вольской до М. Горького);

- Московская (от Чернышевского до Лермонтова).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пашутин возглавил саратовский «Автодор», сбежав из итальянского «Канту»
Саратовский «Автодор» дома обыграл голландский «Лейден»
Радаев поблагодарил Володина за передачу в федеральную собственность дороги Урбах - Алгай
После скандального расставания Родионов смог вернуть в «Автодор» Евгения Пашутина
Вячеслав Володин: с молодежью нельзя разговаривать сверху вниз, а только на равных
В Питерке пробили дорогу к селу Малый Узень
Армейская техника расчистила дорогу к селу Куриловка под Новоузенском
Роспотребнадзор: Карантин в саратовских школах вводить пока рано
Генпрокуратура: Саратовская компания по благоустройству «отмыла» 17 млн рублей
В саратовской школе, где учителя чистили снег в мешки, провели конференцию о новой методике обучения
Победители олимпиад могут поступить в саратовские вузы без экзаменов
Митрополит Лонгин участвует в парламентской встрече в Госдуме
СГТУ познакомил школьников отдаленных поселков Саратовской области с технологиями дополненной реальности
Валерий Радаев призвал поскорее убрать снег, чтобы не было проблем с паводком
Николай Панков: Володин продолжит поддержку благотворительного центра Доктора Лизы
За год число отравившихся газом в Саратовской области выросло на 20%
Панков: Володин делает шедевры для людей