Несколько улиц в Саратове перекроют для вывоза снега
В ночь с 30 на 31 января в Саратове на расчистку улиц от снега выйдет около 350 муниципальных и привлеченных спецмашин.
Работать будут 19 звеньев, состоящих из самосвалов, фронтальных погрузчиков и рабочих по благоустройству. Чистить станут улицы Радищева, Соколовая, Мясницкая, Аэропорт, Вольская, Симбирская, Б. Казачья, Московская, М. Горького, Измайлова.
Расширение проезжей части ротором и грейдером будет проводиться на улицах Аэропорт, Симбирская, Навашина, Университетская, Алексеевская, Аллейная, Зерновая, Тархова, Антонова, Московское шоссе, Шехурдина, Б.Горная, Соколовая, Соколовогорская.
На некоторых участках будет ограничено движение автотранспорта, а именно:
- Радищева (от Б. Горной до Соколовой);
- Симбирская;
- Вольская (от Соколовой до Московской);
- Б. Казачья (от Вольской до М. Горького);
- Московская (от Чернышевского до Лермонтова).
ИСТОЧНИК KP.RU