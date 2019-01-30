Пашутин возглавил саратовский «Автодор», сбежав из итальянского «Канту»

СЕГОДНЯ 20:35 2019-01-30T20:40:18+03:00

Станет ли это скандалом или «уладят по-свойски»?

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Сегодня, 30 января, стало известно, что саратовский баскетбольный «Автодор» снова возглавил легенда местного и российского баскетбола Евгений Пашутин. Он достиг в сезоне 2017-2018 рекордного пятого места в Лиге ВТБ, но был уволен спустя пару дней после подписания контракта на следующий год. Президент клуба Владимир Родионов в комментарии сайту клуба 30 января пояснил, что все прошлые разногласия проанализированы и урегулированы.

Пашутин уже провел 30 января первый матч в качестве главного тренера, «Автодор» в рамках кубка ФИБА-Европа» обыграл голландский «Лейден» и вышел в плей-офф турнира.

При этом на сайте итальянского баскетбольного клуба «Канту», куда после увольнения из «Автодора» в середине 2018 года перешел Пашутин, заявили о незаконности перехода тренера обратно в «Автодор».

Короткое информационное сообщение пресс-службы «Канту» информирует, что тренер покинул свой пост без какого-либо разрешения со стороны итальянского клуба. Вместо него сейчас техническое руководство командой осуществляет его заместитель Никола Брент. Отметим, что президентом итальянского баскетбольного «Канту» является бывший российский баскетболист и предприниматель Дмитрий Герасименко.

Между тем стремительно отправленный в отставку с поста тренера «Автодора» после нескольких поражений перспективный сербский специалист Душан Алимпиевич в своем твиттере ограничился короткой заметкой на русском языке.

- Я сделал все возможное! Спасибо за все! Удачи!! — написал Алимпиевич.

Сербский тренер Душан Алимпиевич попрощался с саратовскими болельщиками на русском языке

ИСТОЧНИК KP.RU