2019-01-30T19:45:10+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» дома обыграл голландский «Лейден»

Очередной дебют тренера Пашутина в «Автодоре» прошел успешно
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Сегодня, 30 января, с новым главным тренером Евгением Пашутиным «Автодор» принимал в Саратове голландский «Лейден» в рамках кубка ФИБА-Европа.

Саратовцы без особого труда преодолели сопротивление соперников и выиграли со счетом 105:81.

Следующая игра для «Автодора» пройдет снова в домашних стенах против казахской «Астаны» в рамках Лиги ВТБ уже 2 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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