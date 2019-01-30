Саратовский «Автодор» дома обыграл голландский «Лейден»
Очередной дебют тренера Пашутина в «Автодоре» прошел успешно
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Сегодня, 30 января, с новым главным тренером Евгением Пашутиным «Автодор» принимал в Саратове голландский «Лейден» в рамках кубка ФИБА-Европа.
Саратовцы без особого труда преодолели сопротивление соперников и выиграли со счетом 105:81.
Следующая игра для «Автодора» пройдет снова в домашних стенах против казахской «Астаны» в рамках Лиги ВТБ уже 2 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU