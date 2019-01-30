После скандального расставания Родионов смог вернуть в «Автодор» Евгения Пашутина

СЕГОДНЯ 19:22 2019-01-30T19:23:35+03:00

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В саратовском баскетбольном «Автодоре» снова сменили главного тренера. На этот пост вновь назначен воспитанник саратовской баскетбольной школы Евгений Пашутин.

Он сменил возглавившего «Автодор» в начале сезона серба Душана Алимпиевича. Это произошло после ряда обидных и необязательных поражений команды как в Лиге ВТБ так и в Кубке ФИБА-Европа.

Контракт с Пашутиным рассчитан до окончания сезона-2019/20,

На сайте клуба заявляют, что в обновленный тренерский штаб войдут также Небойша Вагич и Дмитрий Болдаев.

- Уже сегодня легенда «Автодора» и любимец саратовских болельщиков был представлен команде и будет руководить игрой в предстоящем матче с «Лейденом», — говорится на сайте клуба. При этом следует напомнить, что легенду клуба уволили в конце предыдущего с езона после проигрыша в серии плей-офф Лиги ВТБ. Самое неожиданное, что это произошло сразу после подписания с Пашутиным контракта на следующий год – через пару дней контракт был разорван.

И это при том, что с ноября 2017 года, Пашутин одержал с «Автодором» 12 побед в 19-ти матчах Единой Лиги ВТБ и привел к рекордному в новейшей истории клуба 5-му месту по итогам регулярного чемпионата. В комментарии официальному сайту клуба президент «Автодора» заявил, что все предшествующие разногласия уже преодолены.

- Назначением Пашутина рассчитываем вернуть «Автодору» свой баскетбол и характер. Евгений является самым авторитетным и квалифицированным тренером среди всех российских специалистов. После совместного анализа прежних разногласий мы сумели прийти к компромиссу и выработать с Пашутиным совместную стратегию дальнейшего формирования командной игры. Именно благодаря таким преобразованиям в тренерском штабе рассчитываем добавить команде бойцовских качеств, вернуть себе звание грозы авторитетов, а также порадовать наших болельщиков быстрой игрой и яркими победами на внутренней и международной аренах, — заявил Родионов.

Сам Пашутин комментариев по этому поводу не дал.

Сегодня, 30 января, с новым тренером «Автодор» принимает в Саратове голландский «Лейден» в рамках кубка ФИБА-Европа.

ИСТОЧНИК KP.RU