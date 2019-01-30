Армейская техника расчистила дорогу к селу Куриловка под Новоузенском

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-30T15:49:43+03:00

Теперь тягачи работают на дороге Глуховка — Новоузенск

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В Новоузенском районе Саратовской области расчищена дорога к селу Куриловка.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, дорогу расчистила тяжелая техника министерства обороны, в составе которой два больших армейских тягача.

Тягачи позволяют убирать самые большие снежные заносы.

Теперь техника, которая пришла на помощь жителям Саратовской области после обращений в минобороны спикера Госдумы Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева, работает на автодороге Глухово — Новоузенск.

ИСТОЧНИК KP.RU