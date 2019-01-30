Армейская техника расчистила дорогу к селу Куриловка под Новоузенском
Теперь тягачи работают на дороге Глуховка — Новоузенск
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В Новоузенском районе Саратовской области расчищена дорога к селу Куриловка.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, дорогу расчистила тяжелая техника министерства обороны, в составе которой два больших армейских тягача.
Тягачи позволяют убирать самые большие снежные заносы.
Теперь техника, которая пришла на помощь жителям Саратовской области после обращений в минобороны спикера Госдумы Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева, работает на автодороге Глухово — Новоузенск.
ИСТОЧНИК KP.RU