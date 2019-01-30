Генпрокуратура: Саратовская компания по благоустройству «отмыла» 17 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-30T15:32:06+03:00

При этом она не занималась уборкой территории

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в сфере ЖКХ.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в Кировском районе Саратова была проведена проверка деятельности ООО УК «Восток» и ООО «Благоустройство».

Было установлено, что в 2018 году компании заключили договор на техническое обслуживание и содержание 254 жилых домов, благоустройство дворов. За год — с февраля 2018 по январь 2019 года компания «Восток» перечислила «Благоустройству» более 4,3 млн рублей — оплата, поступившая от жильцов.

Однако выяснилось, что уборка дворов не осуществлялась. Всего на 254 дома были нанята 8 дворников, двое из которых даже не проживали в регионе.

Также выяснилось, что ООО «Благоустройство» перечислило более 17 млн рублей на банковские карты девяти граждан, которые не работают в организации и деньги после снятия в банке передавали неизвестному.

Уголовное дело возбуждено по статьям: «Хищение в крупном размере» и «легализация денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU