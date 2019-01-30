В саратовской школе, где учителя чистили снег в мешки, провели конференцию о новой методике обучения
В школе №95 Саратова вчера, 29 января, состоялась Всероссийская педагогическая конференция «Новая методика обучения eduScrum: ответ на вызовы XXI века».
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете по образованию города, на конференции присутствовали 93 руководителя саратовских школ и учреждений образования, а также областного института развития образования и методического ентра оценки качества образования Энгельсского района.
Также на конференции выступили представители школ Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Электростали и Москвы. Они провели мастер-классы для саратовцев.
Напомним, школа №95 недавно стала известна по всей стране после скандала с учителями, которые собирали снег в мешки.
ИСТОЧНИК KP.RU