Победители олимпиад могут поступить в саратовские вузы без экзаменов

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-30T14:46:02+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» прошло обсуждение приемной кампании 2019 года.

В частности, подробно было рассмотрено поступление в Саратовскую государственную юридическую академию и театральный институт.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии СГЮА Наталии Продановой, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут использовать право на прием без вступительных испытаний. Однако эти преференции действуют только в течении четырех лет.

Определенные права и преимущества имеют также победители и призеры олимпиад других уровней — у каждого вуза свой перечень таких олимпиад. При этом победа в олимпиаде дает до 100 баллов к ЕГЭ.

В каждом вузе есть также индивидуальные достижения, которые учитываются при приеме. В СГЮА, например, абитуриенты могут рассчитывать на дополнительные 10 баллов. Это 2 балла за золотые значки ГТО, 5 баллов за диплом или аттестат с отличием и баллы за два победы в олимпиадах регионального уровня по праву, обществознанию и истории за предшествующих года.

Наталия Проданова рассказала о том, что до 1 января 2021 года продлены особые квоты при поступлении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее эти особые права планировалось отменить, но решение было отменено на два года.

Из серьезных изменений она назвала нововведения, которые коснулись целевого приема. В 2019 году во всех вузах целевой прием поменяли на прием на целевое обучение. Целевое обучение будет осуществляться за счет бюджетов всех уровней и квоты будут определять соответствующие органы власти. При этом будет определяться потребностью в данных специалистов в России.

Академия покрывает 77 регионов России, там учатся также представители 13 государств, поэтому контрольные цифры приема пока не определены окончательно. Однако известно, что всего в СГЮА в этом году выделено 677 бюджетных мест.

- Это большой гарант того, что те ребята, которые к нам поступают и имеют высокие баллы по ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию могут поступить, — рассказала Наталия Проданова.

При этом сокращены бюджетные места на магистратуру и аспирантуру. Это связано с упором на профессиональное обучение. Тем не менее на магистратуру выделено 101 место по очной и заочной форме.

Замдиректора Саратовского театрального института Евгений Мякоткин рассказал, что приемная кампания этого вуза весьма специфична.

- У нас «штучный товар», поэтому нет потоков. Например, на актерское искусство у нас всего 14 бюджетных мест — рассказал Евгений Мякоткин.

Каждого абитуриента внимательно выслушивает и испытывает целая комиссия. При этом испытания проходят в несколько туров и длится довольно долго. Тем не менее, необходимо сдать ЕГЭ по таким предметам как русский язык 50 баллов и литература — 45 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU