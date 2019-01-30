Валерий Радаев призвал поскорее убрать снег, чтобы не было проблем с паводком

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-30T13:46:39+03:00

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В Саратовской области начали готовиться к предстоящему паводку.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, этот вопрос был рассмотрен на заседании областной думы.

- С такими объемами снега в десятки миллионов кубов мы можем попасть под серьезный паводок. Необходимо мобилизовать все имеющиеся силы. В плане подготовки мы должны охватить всю область. Сейчас первостепенная задача — как можно быстрее расчистить, вывезти снег, чтобы минимизировать последствия половодья, — заявил Валерий Радаев.

В настоящее время в районах области уже создаются противопаводковые комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU