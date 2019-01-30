2019-01-30T13:25:05+03:00
Происшествия

За год число отравившихся газом в Саратовской области выросло на 20%

До 80% несчастных случаев происходит из-за перекрытия воздуховодов и неправильной эксплуатации оборудования
Екатерина Семенова
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Как избежать трагических последствий при пользовании газом?.Этот и другие актуальные вопросы по безопасному использованию газа в быту, а также по эксплуатации и техническому обслуживанию газового оборудования в частных и многоквартирных домах будут освещены на брифинге Генерального директора АО Газпром газораспределение Саратовская область и АО Саратовгаз Юрия Геннадьевича Казбека, который состоится 30 января 2019 года с 11 до 12 часов в пресс-центре Комсомольской правды Саратов .

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Генеральный директора АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и АО «Саратовгаз» Юрий Казбек провел брифинг в пресс-центре «КП-Саратов». Главной темой обсуждения стала безопасность при пользовании газом.

В своем выступлении Юрий Казбек озвучил статистику.

В 2017 в Саратовской области произошел 51 несчастный случай, когда люди отравились газом. 104 человека пострадали, из них 17 погибли. Детей пострадали 42, погибли двое.

В 2018 году произошло увеличение числа несчастных случаев — уже 61, что на 20% больше. Число пострадавших также выросло со 104 до 122 человек, из которых погибли 33. Детей пострадало 38, погибли шестеро.

Уже на 30 дней нового года случилось три происшествия. Пять человек пострадали, трое погибли. Среди пострадавших был ребенок.

По словам Юрия Казбека, до 80% случаев отравления происходят из-за нарушения воздушного обмена. Такое случается, когда граждане не заботятся о газовом оборудовании, плотно перекрывают окна и двери, мешая доступу воздуха, включают мощную вытяжку.

Запись брифинга можно посмотреть на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Как избежать трагических последствий при пользовании газом?.Этот и другие актуальные вопросы по безопасному использованию газа в быту, а также по эксплуатации и техническому обслуживанию газового оборудования в частных и многоквартирных домах будут освещены на брифинге Генерального директора АО Газпром газораспределение Саратовская область и АО Саратовгаз Юрия Геннадьевича Казбека, который состоится 30 января 2019 года с 11 до 12 часов в пресс-центре Комсомольской правды Саратов .

ИСТОЧНИК KP.RU

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