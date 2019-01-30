Панков: Володин делает шедевры для людей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-30T13:10:26+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Вчера на совещании по строительству вступил в дискуссию с проектантами одного из объектов. У нас остался всего один проектный институт из семи. Говорю: «ваш зимний сад в школе похож на теплицу из стекла». На их «что это?» привел хороший жизненный пример. Был свидетелем, уважаемый, как архитектор города Синий когда-то давно принес Володину проект нового корпуса СГУ. Корпус, что на пересечении улиц Московской и Астраханской, был нарисован весь из стекла, как башни-близнецы в Штатах. Володин, замечу, никогда не грубил, он корректно начал убеждать архитектора, рисуя карандашом наброски корпуса. Предложил Синему компромисс, встретиться через неделю каждый со своим проектом. Убедил, показав свой вариант: здание должно повторять архитектуру ранее построенных корпусов. И сегодня вы видите новые корпуса СГУ, ставшие гордостью и визитной карточкой области. И уже позже (скажу мягко) когда Володин уехал из области, один из губернаторов заявлял себя с архитектором на получении Госпремии.

А возвращаясь к нашим заказам, институт признался, что они считают нагрузки, переделывают проекты. А потребность в дизайне и красоте отсутствует из-за нехватки профессионалов и отсутствия запросов от власти. Так вот, Володин везде и со всех требует не только проект здания, но и красоту, и дизайн. Он сам рисует проект, соблюдая и зональность, и инсоляцию, удобство и простор. Скажу больше. Да, он не делает кирпичную кладку. А задав недавно профессиональные вопросы руководителю одной из наших строительных организаций, поставил ее в тупик. Она не смогла ответить, какой градус наклона должен быть на откосах подоконника и сколько операций нужно произвести перед покраской. Когда пишут что он не делает кладку — да он делает шедевры для людей, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU