Правительство Саратовской области пока не эвакуируют
Роман Бусаргин сообщил, что им пока не поступало писем
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Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил «КП-Саратов» информацию о массовом минировании зданий.
По его словам, поступает очень много сообщений, и они еще продолжаются. Причем речь пока идет только го Саратове.
Первое сообщение пришло в ТЦ «Мир» на Московской, 115. Оно поступило в форме электронного письма.
- Также сообщения пришли в ряд соцучреждений и органов власти. Сейчас идут эвакуационные мероприятия, — рассказал Бусаргин.
Он не смог уточнить, касаются ли сообщения взрывных устройств. Однако заметил, что в правительство пока никакие письма подобного рода не приходили.
ИСТОЧНИК KP.RU