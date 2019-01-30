2019-01-30T12:56:42+03:00
Происшествия

Правительство Саратовской области пока не эвакуируют

Роман Бусаргин сообщил, что им пока не поступало писем
Екатерина Семенова
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Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил «КП-Саратов» информацию о массовом минировании зданий.

По его словам, поступает очень много сообщений, и они еще продолжаются. Причем речь пока идет только го Саратове.

Первое сообщение пришло в ТЦ «Мир» на Московской, 115. Оно поступило в форме электронного письма.

- Также сообщения пришли в ряд соцучреждений и органов власти. Сейчас идут эвакуационные мероприятия, — рассказал Бусаргин.

Он не смог уточнить, касаются ли сообщения взрывных устройств. Однако заметил, что в правительство пока никакие письма подобного рода не приходили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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