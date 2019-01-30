2019-01-30T12:29:53+03:00
Происшествия

Пенсионерка в Вольске могла отравиться дымом

Следователи СУ СКР начали проверку
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области следователи начали проверку гибели пенсионерки на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла ранним утром 30 января в доме на улице Разина в Вольске.

Площадь пожара в частном доме составила 52 кв. метра. После тушения огня было обнаружено тело 65-летней хозяйки дома, которая проживала одна.

Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. По предварительной версии, смерть наступила от отравления продуктами горения.

Следователи осматривают место происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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