Пенсионерка в Вольске могла отравиться дымом
Следователи СУ СКР начали проверку
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В Вольске Саратовской области следователи начали проверку гибели пенсионерки на пожаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла ранним утром 30 января в доме на улице Разина в Вольске.
Площадь пожара в частном доме составила 52 кв. метра. После тушения огня было обнаружено тело 65-летней хозяйки дома, которая проживала одна.
Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. По предварительной версии, смерть наступила от отравления продуктами горения.
Следователи осматривают место происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU