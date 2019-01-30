2019-01-30T12:16:02+03:00
Происшествия

Автобус и фура перегородили улицу Танкистов в Саратове

У автобуса лопнула подушка подвески [фото]
Екатерина Семенова
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В Саратове у автобуса №90 взорвалась подушка подвески.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, из-за этого автобус встал и заблокировал движение.

ДТП произошло на улице Танкистов, которая и без того обычно сильно загружена транспортом. Сейчас же в сотрону СХИ от Сенного движение полностью встало. Ситуацию усугубляет застрявшая там же фура, которая перегородила вторую полосу.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Люди вынуждены идти пешком в гору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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