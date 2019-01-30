Автобус и фура перегородили улицу Танкистов в Саратове
У автобуса лопнула подушка подвески [фото]
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В Саратове у автобуса №90 взорвалась подушка подвески.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, из-за этого автобус встал и заблокировал движение.
ДТП произошло на улице Танкистов, которая и без того обычно сильно загружена транспортом. Сейчас же в сотрону СХИ от Сенного движение полностью встало. Ситуацию усугубляет застрявшая там же фура, которая перегородила вторую полосу.
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Люди вынуждены идти пешком в гору.
ИСТОЧНИК KP.RU