Автобус и фура перегородили улицу Танкистов в Саратове

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-30T12:16:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове у автобуса №90 взорвалась подушка подвески.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, из-за этого автобус встал и заблокировал движение.

ДТП произошло на улице Танкистов, которая и без того обычно сильно загружена транспортом. Сейчас же в сотрону СХИ от Сенного движение полностью встало. Ситуацию усугубляет застрявшая там же фура, которая перегородила вторую полосу.

Фото соцсетей

Люди вынуждены идти пешком в гору.

ИСТОЧНИК KP.RU