Учительский субботник в Саратове с мешками и снегом проверяет Гострудинспекция

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-30T11:56:07+03:00

Для этого не понадобилось заявлений от учителей, только публикации в СМИ.

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Госинспекция труда по Саратовской области проверит, принуждали учителей школы №95 в Саратове собирать снег в мешки, или это был правильно оформленный субботник.

Как рассказала «КП-Саратов» главный специалист региональной Государственной инспекции труда Ирина Емелина, проверка в отношении использования принудительного труда учителей действительно назначена 30 января. Поводом послужили публикации СМИ. Как уточнила Емелина, со стороны преподавателей или руководства школы никаких заявлений в ГИТ не поступало.

По данным ГИТ, уборка снега в мешки учителями происходила 24 января, в день, когда ученики второй смены по решению горкомитета по образованию были отпущены по домам из-за погодных условий. При этом у преподавателей это был рабочий день.

По другим данным, учительский субботник происходил именно 26 января, в субботу, когда занятия в школах также были отменены, именно в этот день в соцсетях появилась первая публикация и фотография сбора снега учителями в мешки.

- Если все эти работы происходили на основании приказа руководства, и преподаватели были с ним ознакомлены, то проверка это установит. Если было принуждение, то конечно, это нарушение трудового законодательства, - пояснила Ирина Емелина.

По ее словам, субботники проходят на уровне города и области и в отдельных предприятиях, но это обязательно оформляется документально. Официальный максимальный срок проведения проверки – 20 дней.

Напомним, фото учителей школы №95 в Саратове, которые в мороз складывают снег в мешки облетело соцсети и российские СМИ в начале недели и вызвало бурную реакцию в обществе. В результате скандала двое чиновников получили выговоры, а начальника отдела образования Октябрьского района Саратова сняли с должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU