2019-01-30T11:47:45+03:00
Происшествия

На Астраханской забуксовала фура и перекрыла движение

Ей помог выбраться водитель маршрутки [видео]
Екатерина Семенова
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На Астраханской забуксовала фура.

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В Саратове, на улице Астраханская, застрял грузовик.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП случилось между Шелковичной и Белоглинской.

Фура с цистерной забуксовала в колее и заблокировала движение. Из-за этого маршрутка с пассажирами не смогла проехать.

- Наш водитель вышел из маршрутки, как-то сумел помочь вытащить фуру и после этого она уехала, — рассказала пассажирка маршрутки.

До сих пор на улице Астраханская сохраняются серьезные заторы.

На Астраханской забуксовала фура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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