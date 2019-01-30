На Астраханской забуксовала фура и перекрыла движение
Ей помог выбраться водитель маршрутки [видео]
На Астраханской забуксовала фура.
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В Саратове, на улице Астраханская, застрял грузовик.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП случилось между Шелковичной и Белоглинской.
Фура с цистерной забуксовала в колее и заблокировала движение. Из-за этого маршрутка с пассажирами не смогла проехать.
- Наш водитель вышел из маршрутки, как-то сумел помочь вытащить фуру и после этого она уехала, — рассказала пассажирка маршрутки.
До сих пор на улице Астраханская сохраняются серьезные заторы.
На Астраханской забуксовала фура.
ИСТОЧНИК KP.RU