На Астраханской забуксовала фура и перекрыла движение

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-30T11:47:45+03:00

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В Саратове, на улице Астраханская, застрял грузовик.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП случилось между Шелковичной и Белоглинской.

Фура с цистерной забуксовала в колее и заблокировала движение. Из-за этого маршрутка с пассажирами не смогла проехать.

- Наш водитель вышел из маршрутки, как-то сумел помочь вытащить фуру и после этого она уехала, — рассказала пассажирка маршрутки.

До сих пор на улице Астраханская сохраняются серьезные заторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689019" frameborder="0"></iframe> На Астраханской забуксовала фура.

ИСТОЧНИК KP.RU