Из Саратова за ночь вывезли рекордное количество снега
Саратов 30 января от снега убирают почти 400 спецавтомобилей и 160 рабочих.
Уборочные звенья из погрузчиков, самосвалов и бульдозеров работают по следующим улицам: Московская, Чернышевского, Волжская, Соколовая, Б.Горная, Азина, проспект Энтузиастов, Тульская, Химическая, Парковая, Маркина, Ново-Астраханское шоссе, Пензенская, Томская, 9-я Линия, Новоузенская, Вяземская, 3-й Комсомольский проезд, 2-я Детская, К. Маркса, Горького, Дзержинского, Железнодорожная, 8-я Дачная, проспектт 50 лет Октября.
Расширение проезжей части с помощью ротора и грейдера будет проводиться на улицах Соколовая, Б.Горная, Пензенская, Тульская, 9-я линия, Ново-Астраханское шоссе.
За минувшие сутки из города вывезено 30 800 куб.м. снега, всего с начала зимы - 631 624 куб.м. снега.
ИСТОЧНИК KP.RU