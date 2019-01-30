Из Саратова за ночь вывезли рекордное количество снега

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-30T10:50:23+03:00

С начала зимы вывезено 630 тысяч куб. м снега

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Саратов 30 января от снега убирают почти 400 спецавтомобилей и 160 рабочих.

Уборочные звенья из погрузчиков, самосвалов и бульдозеров работают по следующим улицам: Московская, Чернышевского, Волжская, Соколовая, Б.Горная, Азина, проспект Энтузиастов, Тульская, Химическая, Парковая, Маркина, Ново-Астраханское шоссе, Пензенская, Томская, 9-я Линия, Новоузенская, Вяземская, 3-й Комсомольский проезд, 2-я Детская, К. Маркса, Горького, Дзержинского, Железнодорожная, 8-я Дачная, проспектт 50 лет Октября.

Расширение проезжей части с помощью ротора и грейдера будет проводиться на улицах Соколовая, Б.Горная, Пензенская, Тульская, 9-я линия, Ново-Астраханское шоссе.

За минувшие сутки из города вывезено 30 800 куб.м. снега, всего с начала зимы - 631 624 куб.м. снега.

ИСТОЧНИК KP.RU