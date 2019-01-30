2019-01-30T10:31:18+03:00
Политика

В Саратовскую область приедет новый полпред в ПФО

Игорь Комаров посетит Энгельс и Саратов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра, 31 января в Саратовскую область с рабочим визитом прибывает полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Как сообщили в правительстве области, полпред посетит «Школу нового века» в Энгельсе.

Кроме этого, Комаров проведет в Саратове совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Особое внимание будет обращено на реализацию приоритетов, обозначенных в указе президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомним, полпред Игорь Комаров был назначен на эту должность 7 сентября 2018 года, это его первый официальный рабочий визит в Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Саратовской облдумы Юлия Литневская провела для школьников Урок мужества
Учительский субботник в Саратове с мешками и снегом проверяет Гострудинспекция
На Астраханской забуксовала фура и перекрыла движение
Регоператор: Ряд УК указывают в платежках завышенный тариф на обращение с ТКО
В центре Саратова в жилом доме с автошколой рухнула крыша
Труд сотрудников ООО «КВС» отмечен правительством области
Панков: Дороги к селам постепенно расчищают
В Саратовском районе за сутки разбились две автолюбительницы
Из Саратова за ночь вывезли рекордное количество снега
У поселка Латухино жещина на Suzuki врезалась в фуру
В Балашове за смертельное ДТП мужчину отправили в колонию на 4 года
Участники всероссийской конференции в Саратове отметили экстремальные условия уборки снега
На пожаре в Вольске погибла пенсионерка
В Саратове сожгли 46 кг санкционного сыра
На проспекте Строителей в Саратове столкнулись два автобуса