В Саратовскую область приедет новый полпред в ПФО

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-30T10:31:18+03:00

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Завтра, 31 января в Саратовскую область с рабочим визитом прибывает полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Как сообщили в правительстве области, полпред посетит «Школу нового века» в Энгельсе.

Кроме этого, Комаров проведет в Саратове совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Особое внимание будет обращено на реализацию приоритетов, обозначенных в указе президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомним, полпред Игорь Комаров был назначен на эту должность 7 сентября 2018 года, это его первый официальный рабочий визит в Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU