В Балашове за смертельное ДТП мужчину отправили в колонию на 4 года
В Балашове Саратовской области вынесен приговор 32-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в нарушении ПДД, что повлекло гибель и смерть человека.
Трагедия произошла 12 мая в 19:30. Мужчина на автомобиле Audi A6 превысил скорость и не притормозил перед знаком «Опасный поворот». Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet NIVA.
В аварии погибла 27-летняя водитель Chevrolet, а ее трехлетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.
Суд приговорил мужчину к четырем годам в колонии-поселении. Также его на два года лишили прав. Кроме этого он выплатит более два миллиона рублей по искам о взыскании морального и материального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU