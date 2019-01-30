2019-01-30T09:50:46+03:00
Происшествия

В Балашове за смертельное ДТП мужчину отправили в колонию на 4 года

В аварии погибла женщина и пострадал ребенок
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области вынесен приговор 32-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в нарушении ПДД, что повлекло гибель и смерть человека.

Трагедия произошла 12 мая в 19:30. Мужчина на автомобиле Audi A6 превысил скорость и не притормозил перед знаком «Опасный поворот». Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet NIVA.

В аварии погибла 27-летняя водитель Chevrolet, а ее трехлетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Суд приговорил мужчину к четырем годам в колонии-поселении. Также его на два года лишили прав. Кроме этого он выплатит более два миллиона рублей по искам о взыскании морального и материального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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