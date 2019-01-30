На проспекте Строителей в Саратове столкнулись два автобуса
Движение парализовано
Изменить размер текста:
На проспекте Строителей в Саратове произошло крупное ДТП, которое парализовало движение в сторону 3-й Дачной.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, возле поворота на улицу Ломоносова столкнулись два автобуса.
Они перегородили две полосы движения, поэтому образовалась серьезная пробка. Автомобилисты в соцсетях сообщают, что транспорт практически не движется.
Также это вызвало затруднения в обратном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU