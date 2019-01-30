На проспекте Строителей в Саратове столкнулись два автобуса

СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-30T09:02:40+03:00

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На проспекте Строителей в Саратове произошло крупное ДТП, которое парализовало движение в сторону 3-й Дачной.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, возле поворота на улицу Ломоносова столкнулись два автобуса.

Они перегородили две полосы движения, поэтому образовалась серьезная пробка. Автомобилисты в соцсетях сообщают, что транспорт практически не движется.

Также это вызвало затруднения в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU